 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarından gelecek bir haber ümidiyle oturma eylemlerini sürdürüyor. Aileler, bin 604 gündür oturma eylemi yapıyor ve çocuklarının geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

Diyarbakır\'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler
14.12.2023 - 13:16,
Abone Ol

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarından gelecek bir haber ümidiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini bin 604 gündür sürdürüyor.

Kızı Fadime'nin Bitlis'te üniversite okurken 2 arkadaşı tarafından kandırıldığını iddia eden anne Hatice levent, evladına geri gelmesi için çağrıda bulundu.

Kızını çok özlediğini ifade eden Levent, "Fadime'm Bitlis'te üniversite okurken iki arkadaşı onu kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı bende ayırdılar, inşallah onlarında yerleri yurtları olmaz. Fadime, kızım beni görüp duyuyorsan askerimize polisimize teslim ol. Arkadaşlarını da al gel artık. Çadırda annelerin babaların gözyaşları sel oldu" dedi.

Oğlun Eren'den 10 yıldır haber alamadığını ileri süren anne Fadime Aksu, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunu alamdan hiçbir yere gitmeyeceğini vurgulayan Aksu, "10 yıldır evladımdan haber alamıyorum. 5 yıldır oğlum için çadırda eylem yapıyorum. Yılmayacağım, evladımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Eren, artık bittim, tükendim. Ne olur artık dön gel. Devletimiz güçlü devlet gel teslim ol. O dağdakilere inanma, onlar yalancı, onlar seni bende aldı" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement