İki gündür haber alınamayan şahıs evde ölü bulundu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Güven'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, polis eşliğinde girdiklere eve Güven'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, defnedilmek üzere morga götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da İki Gün Haber Alınamayan Şahıs Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?