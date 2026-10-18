Diyarbakır\'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Diyarbakır- Elazığ kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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