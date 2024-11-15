Diyarbakır\'da Kazada 13 Yaralı

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Rehabilitasyon servisi ile otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 13 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde rehabilitasyon servisi ile taziyeye giden ailenin otomobilinin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Kırsal Büyükakören Mahalleside Y.Ç.idaresindeki 21 ASA 557 plakalı rehabilitasyon servisi ile İ.Ş.idaresindeki taziyeye giden ailenin 21 AFJ 242 plakalı otomobili çarpıştı.

Kazada, minibüs ile tedaviye giden 4'ü engelli çocuk 8 kişi ve otomobilde bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.