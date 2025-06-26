Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde damlama sistemi kurulan kenevir tarlasında 2 bin kök kenevir ve 3 kilo kubar esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçenin Çökeksu ve Çitlibahçe kırsal mahallelerinde operasyon yaptı. Operasyonda, damlama sistemi kurulan kenevir tarlasında 2 bin kök kenevir ve 3 kilo kubar esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Kenevir Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?