Diyarbakır\'da kontrolden çıkan tır yoldan çıktı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı kapanınca trafik kontrollü olarak seyretti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.