Diyarbakır'da Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yüksek tepede mahsur kalan 3 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Keçilerin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

19.11.2024 17:33  Güncelleme: 17:37
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Diyarbakır'da 3 keçi 2 gündür mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sur ilçesi Konak Mahallesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, keçileri itfaiye aracının sepetine alarak indirip sahibine teslim etti.

Diyarbakır\'da Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika

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