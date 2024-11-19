Diyarbakır'da 3 keçi 2 gündür mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Sur ilçesi Konak Mahallesinde 2 gündür yüksek tepede mahsur kalan 3 keçinin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçileri itfaiye aracının sepetine alarak indirip sahibine teslim etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
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