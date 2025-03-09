Diyarbakır'da öldürülen Merve Nur'un katili yakalandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kafede arkadaşıyla oturturken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Merv Nur Yararlık'ın katili yakalandı.
Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde gelen B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık ve S.K.'ye ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti. Yararlık, otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verildi.
B.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, pirinçlik mevkiinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli ilk beyanında, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ya yönelik ateş ettiğini, istemeden Merve Nur'u vurduğunu ifade etti.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Merve Nur'un Katili Yakalandı - Son Dakika
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