Diyarbakır'da Minibüs Yangını

Diyarbakır'da şehir içi minibüs alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi minibüs, alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde şehir içi minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredekiler ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.