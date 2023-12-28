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Diyarbakır'da muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otobüs şoförü, muavinini ezerek öldürdü. Olayın Malatya'da başlayan bir tartışma sonucu Ergani'de devam ettiği öğrenildi. Şoför tutuklandı.

Diyarbakır\'da muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı
28.12.2023 - 13:29,
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklanırken, tartışmanın Malatya'da başladığını ve Ergani'de devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ergani Şehirlerarası Otogarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa-Diyarbakır seferi yapan 34 SD 3321 plakalı otobüs şoförü S.İ. ile muavini Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir nedenle mola verdikleri Malatya'da tartıştı. Tartışmadan sonra İşler'in olayı akrabalarına bildirmesi üzerine tartışma Ergani otogarında devam etti.

Burada olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. S.İ., içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Olay yerini terk etmeye çalışan İşler ise otobüsün önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Şoför S.İ. hareket etmeye devam ederken, muavin otobüs altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İşler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför tutuklandı

Şoför S.İ., muavini İşler'i ezdikten sonra durmayıp Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Önce emniyete, işlemlerinin ardından bu sabah Ergani Adliyesi'ne götürülen S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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