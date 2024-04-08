Diyarbakır'da Ninova Park AVM Önünde Vatandaşın Yolun Ortasında Tuvaletini Yaptığı Anlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

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Diyarbakır'da Ninova Park AVM önünde canını hiçe sayan vatandaş yolun ortasında tuvaletini yaptı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM önünde tuvalet ihtiyacını gören vatandaşın canını hiçe saydığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, Ninova Park AVM önünde akan trafikte yola girdi.

Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını görüp çıplak gezen şahsın daha sonra alan uzaklaştığı öğrenildi.

Vatandaşın o halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.