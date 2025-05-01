Diyarbakır\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - DİYARBAKIR