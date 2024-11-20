Diyarbakır'da Silah Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Diyarbakır\'da Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Diyarbakır'da suç örgütlerine silah temin eden 2 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

20.11.2024 22:37
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Diyarbakır'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yasadışı silah ticareti suçunun önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, 16 Kasım'da Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda, 100 adet tabanca, 100 adet şarjör, 16 adet uzatmalı şarjör, 3 adet pompalı tüfek ve 4 bin 882 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Silah Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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