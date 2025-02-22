Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon

Diyarbakır\'da Suç Örgütüne Operasyon

Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

22.02.2025 08:10
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Diyarbakır merkezli, Mersin ve Aydın'da silahlı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda silahlar ele geçirilirken gözaltına alınan 21 şüphelinden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini F.P.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde içlerinde yaşı küçük çocukların da olduğu şahıslara uyuşturucu satarak "haksız kazanç elde ettikleri", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma" gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirdikleri, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları, mağdur ettikleri şahısların şikayette bulunmamaları için tehdit ettikleri, hakimiyet sağlamak amacıyla bölgedeki diğer suç örgütleri ile de defalarca silahlı çatışmaya girdikleri, iş ve ikametlere yönelik silahlı eylemlerde bulundukları tespit edildi.

Çalışmalar doğrultusunda liderliğini F.P.'nin yaptığı örgüte yönelik, aralarında örgüt lideri F.P'nin de bulunduğu 21 şüpheliye, Diyarbakır merkezli Mersin ve Aydın'da eş zamanlı operasyon yapılıp şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyon kapsamında adresler de yapılan aramalarda; örgüte ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, aralarında mağdur şahıslara yönelik eylemlerde kullanıldığı tespit edilen tabancaların da olduğu toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek mühimmatı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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