Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Silvan ilçesi kırsal Bağdere Mahallesi'nde 07 BRV 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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