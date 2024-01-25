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Diyarbakır'da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde jandarma timleri tarafından yürütülen operasyonda sığınak, mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken tespit edilen patlayıcı infilak ettirildi. Operasyonda; 10 adet sığınak ve 2 adet mağara içerisinde yaşam malzemeleri, silahlar ve patlayıcılar ele geçirildi.

25.01.2024 - 11:05,
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Diyarbakır'da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde jandarma timleri tarafından yürütülen operasyonda sığınak, mağara ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken tespit edilen patlayıcı infilak ettirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Dicle ilçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Söz konusu operasyonda; 10 adet sığınak ve 2 adet mağara içerisinde yaşam malzemeleri, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 29 adet telsiz, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği el kundağı, 30 adet fişek, 1 adet el dürbünü, 3 adet hücum yeleği, 1 adet termal kıyafet, 2 adet akü, 9 adet elektronik kart, 1 adet araç kumandası, 11 adet tüp, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 adet jeneratör motoru ele geçirildi.

Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemeler muhafaza altına alındığı bildirildi.

Diyarbakır\'da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da terör mağara ve sığınakları tespit edildi: Patlayıcı böyle infilak ettirildi - Son Dakika


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