Diyarbakır'da Trafik Kazası

Otomobil ile hafif ticari araç böyle çarpıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi'nde yaşandı. Ara yoldan çıkan hafif ticari araç, anayolda seyir halindeki otomobile çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.