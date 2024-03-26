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Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadele derneğinde silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele derneğinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Peyas Mahallesi Peyas Caddesi'nde Toplumsal Madde ve Madde Bağımlıları Mücadele Derneği Diyarbakır İl Başkanlığına gelen 5 kişi, içeridekilerle tartıştı. Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada A.G.F. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, ifadeleri alınmak üzere 2 kişiyi emniyete götürürken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.