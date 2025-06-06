Diyarbakır'daki Yangın İçin Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 3'ü çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Diyarbakır ilimizdeki bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğumuza ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcıvekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA