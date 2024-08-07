Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya (45), Kayapınar ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine evine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Kaya'yı hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Kaya kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR