Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde genç kadın gölette hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde genç kadın gölette hayatını kaybetti

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde genç kadın gölette hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Amine Sevinç isimli genç kadın, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra gölette boğularak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından suda hareketsiz halde bulunan genç kadın, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.02.2024 22:41  Güncelleme: 22:43
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gölete düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kızlal Mahallesi Dilimalan mezrasında iddiaya göre, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evden çıkan Amine Sevinç (26), eve dönmeyince ailesi aramaya çıktı. Aile, suda hareketsiz gördüğü kızı çıkartıp durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, Sevinç'in yakınları morgun önünde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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