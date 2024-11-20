Doğubayazıt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, İran plakalı bir tırın su tankında gizlenmiş vaziyette 7 kilo 124 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüklerince uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Doğubayazıt ilçesinde durdurulan İran plakalı bir tırın su tankında gizlenmiş vaziyette 6 paket halinde daralı 7 kilo 124 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. - AĞRI