Dolandırıcı Yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.D., isimli şahsın 'Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR