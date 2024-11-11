Dolandırıcı Yozgat\'ta Yakalandı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçe Jandarma Komutanlıkları ve JASAT ekipleri tarafından hakkında Banka ve kredi kartı dolandırıcılığından 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.S.Ç. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.S.S.Ç. Yozgat il merkezinde bulunan bir mahallede gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak göz altına alındı.

Gözaltına alınan Y.S.S.Ç. hakkında adli işlemleri tamamlanarak Yozgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT