Dolandırıcılara Tutuklama

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Afyonkarahisar'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 423 bin TL dolandıran ve polis tarafından yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir vatandaş telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan iki kişinin 423 bin TL'sini dolandırdıkları ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler olayı M.T. ve Ş.T., isimli iki şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından şahıslar Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, tutuklanan şahısların M.T., isimli şahsın ayrıca 6 farklı suçtan aranma kaydının olduğu ve 5 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR