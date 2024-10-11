Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Nevşehir merkezli operasyonda 19 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı, 1500'den fazla kişi mağdur oldu.

11.10.2024 10:25
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Bin 500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesine yönelik Nevşehir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine geçtiğimiz günlerde çalışma başlatmıştı. Yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek müştekilere Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağlandığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için 'VIP gruba' geçiş parası talep edildiği belirlendi. Çetenin müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara, daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanarak nakde dönüştürüldüğü tespit edildi. Çete liderinin Diyarbakır'da berberlik yaptığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi. Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Nevşehir Adliyesi'ne getirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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