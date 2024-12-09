Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Afyonkarahisar'da telefon dolandırıcılığı yapan 8 kişi tutuklandı, 5 milyon TL'lik vurgun tespit edildi.

09.12.2024 13:43
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Afyonkarahisar merkezli 4 kentte telefon dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklanırken, çetenin polis ve savcı yalanıyla 5 milyon 192 bin TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri artan telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Şahısların kimliklerini tespit eden ekipler ardından Afyonkarahisar Merkezli İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete üyesi olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların telefonda kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp çok sayıda vatandaşı 5 milyon 192 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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