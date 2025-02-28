Dolandırıcılık İddiası: 40 Bin Euro ve Araç Kapıldı

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Mersin'de yaşayan Rıza Yıldırım, eşinin akrabaları tarafından yurt dışına götürme vaadiyle önce 40 bin euro dolandırıldığını, ardından parayı geri ödeme bahanesiyle gelen şüphelilerin, güveni suistimal ederek ticari aracını da alıp kaçtıklarını iddia etti. Akrabaları hakkında suç duyurusunda bulunan Yıldırım, yaklaşık 4 aydır aracına da ulaşamadı.

İddiaya göre, Mersin'de emlak işiyle uğraşan Rıza Yıldırım, geçen yıl ağustos ayında kayınbabası V.Ö.'nün aracı olduğu bir grup tarafından kişi başı 8 bin euro karşılığında vizeli olarak yasal yollarla İngiltere'ye götürme teklifiyle karşılaştı. Önce teklife sıcak bakmayan Yıldırım, daha sonra işin içinde akrabaları olduğu için kabul etti. Eşi, kendisi ve 3 çocuğu için akrabalarına 40 bin euro karşılığı toplam 1 milyon 612 bin TL veren Yıldırım, yurt dışına gidiş işinin yasal olmayan yollardan gerçekleşeceğini öğrenince vazgeçerek, ödediği parayı akrabalarından talep etti. Geçen yıl ekim ayında şüphelilerden A.D. ve M.Ö. parayı ödeyeceklerini söyleyerek, Gaziantep'ten Mersin'e geldi. Mezitli ilçesinde oturduğu binanın bahçesinde görüştükleri sırada şüpheliler, Yıldırım'dan 10 dakikalığına işleri olduğunu belirterek 33 T 0687 plakalı ticari aracını istedi. Akrabaları olduğu için güvenerek aracını veren Yıldırım, bir süre yakınlarına ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Dolandırıldığı paranın yanı sıra aracına da ulaşamayan Yıldırım, tehditlerle de karşı karşıya kalınca, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaçak yollarla gideceklerini öğrenince vazgeçtiler

Başından geçenleri anlatan Yıldırım, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 6-7 ay önce kayınbabası V.Ö.'nün aracı olduğu olayda eşinin halasının oğlu A.D.'nin yurt dışına vizeli oturumla götürme teklifinde bulunduklarını söyledi. Kişi başı 8 bin euro talepte bulunduklarını dile getiren Yıldırım, "Biz 5 kişi için toplamda 40 bin euro ağustos ayında ödeme yaptık. Bizi İngiltere'ye resmi olarak vizeli ve oturumlu olarak götüreceklerdi. Aradan 2 ay geçtikten sonra vize işlemlerimizin uzadığını fark ettik. Bu arada bize daha önce yurt dışına çıkış yapmadığımız için bazı aksaklıklar olduğunu söylediler. Bunun için bizi 3-4 günlüğüne bir yurt dışı tatiline göndermek istediler. Bunun için de ayrıca bizden 3 bin euro talepte bulundular. Biz bu 3 bin euroyu da verdiğimizde Saraybosna'da adımıza düzenlenmiş otel rezervasyonu ve uçak biletlerini bize gönderdiler. Biletleri bize kesip gönderen Gaziantep'teki turizm firmasıyla görüşmeler yaptığımızda; 'bizim oraya gidip tekrar dönmeyeceğimizi, oradan sonra kaçak yollarla Hırvatistan üzerinden Fransa'ya, Fransa'dan bot ile İngiltere'ye geçeceğimizi' söyleyince bu yolculuktan vazgeçtik. Bunun üzerine kayınbabam ve halasının oğlunu aradığımızda bize 'bir yanlışlık olduğunu, gelip yüz yüze görüşmemiz' gerektiğini söylediler" dedi.

"Paranı getireceğiz" dediler, aracını alıp gittiler

Aradan birkaç gün geçtikten sonra A.D.'nin yanlarında isimlerini sonradan öğrendiği 2 kişi ile görüşmek üzere geldiklerini anlatan Yıldırım, "Geçen yıl 31 Ekim'de geldiklerinde kendilerine vermiş olduğum 1 milyon 612 bin 500 liranın tarafıma teslim edileceğini ve bir sıkıntının olmadığını beyan ettiler. Bu esnada yanlarında isimlerini sonradan öğrendiğim 2 kişi vardı. Bu kişiler 10 dakika bir yere gidip geleceklerini belirterek, bunun için benim aracımı istediler. O gün bugündür ne 10 dakikalığına aldıkları arabamı teslim ediyorlar ne de paramı teslim ediyorlar" diye konuştu.

Haklarında şikayette bulunmaması için tehditler aldığını ifade eden Yıldırım, görüşmelerden sonuç alamayınca, akrabaları A.D., H.D., O.D., H.D., E.D., M.Y, ve M.Ö. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mersin Mezitli Tece Polis Karakoluna şikayette bulunduğunu kaydetti. Aradan 4 ay geçmesine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediğini dile getiren Yıldırım, yetkililerden yardım talebinde bulundu. - MERSİN