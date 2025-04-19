Dolandırıcılık Operasyonu: 36 Gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde polis ekipleri tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda T.A. isimli şahsın liderliğinde kurulan ve M.D., B.D. ve S.K. isimli şahısların da üst düzey yöneticisi olduğu suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL