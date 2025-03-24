Dolandırıcılık Operasyonu: 420 Bin TL

Antalya'da başkomiser ve savcı yalanıyla bir kişiyi toplamda 420 bin TL dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya'da E.A. isimli vatandaş, kendisini başkomiser olarak tanıtan ve terör örgütünce kimliğinin ele geçtiğini söyleyen kişiye 120 bin TL bankadan havale yaptığını, ardından da yine telefonda savcı olarak tanıtan bir şahsa 300 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını verdiğini beyan ederek polise müracaatta bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin C.M.U. ve Ş.K. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına şüpheliler, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden C.M.U hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, Ş.K. isimli şüpheli ise tutuklandı. - ANTALYA