Dolandırıcılık, yağma ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından 6 ilde 6 farklı dosyadan aranan şüpheli, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdikleri çalışmalarda 6 farklı ilin adli makamlarınca hakkında; 4 ayrı dolandırıcılık dosyası, 1 yağma, 1 banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından arama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Dolandırıcılık Şüphelisi Isparta'da Yakalandı - Son Dakika
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