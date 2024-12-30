Domaniç'te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Domaniç'te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Domaniç\'te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Kütahya Domaniç'te sık kazaların yaşandığı kavşakta araçlar çarpıştı, bir kişi yaralandı.

30.12.2024 21:53
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Z. (61) yönetimindeki araç ile Ş.Ş. (57) idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüje savrulurken, diğer araç karşı şeride geçti. Kazada yolun boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada hafif yaralanan sürücü C.Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Domaniç Devlet Hastanesi'nden Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölge esnafı, hızlanma şeridi ve uyarı lambalarının bulunmadığı Sanayi Kavşağı'nda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden acilen önlem alınmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Domaniç'te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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