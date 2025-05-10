Döner Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından inerek gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çeken saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Karşıyaka Girne Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

Öte yandan, döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.M. (22) olduğu belirlenen saldırgan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR