Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika
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Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.

14.04.2025 20:48
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Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathanede hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti.

İmalathanede incelemelerde bulunan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyledi.

Denetlemelerin sıklıkla devam edeceğini belirten Bilecen, "İmalathaneye ihbar üzerine geldik. Geldiğimizde tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu gördük. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek." dedi.

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Kaynak: AA

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