Dörtyol\'da Hapis Cezalı Şahıslar Yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.F. ve alkollü araç kullanmak suçundan hakkında 8 ay hapis cezası bulunan Y.A., Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY