Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada, 5 şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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