Dörtyol\'da trafik kazası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Dörtyol ilçesine bağlı hurmalık mevkiinde meydana geldi. Kazada otomobili ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü yaralının yardımına koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY