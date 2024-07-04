Dr. Ender Saraç'a, oğluna 'cinsel istismar' suçundan beraat - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dr. Ender Saraç'a, oğluna 'cinsel istismar' suçundan beraat

Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme, suçun işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle Ender Saraç'ın beraatına karar verdi.

04.07.2024 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Ender Saraç'a, oğluna 'cinsel istismar' suçundan beraat

İSTANBUL - Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye 'cinsel istismar' uyguladığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir, "İddia makamının makamının mütalaasına katılıyoruz. Bu yargılamanın en büyük mağdurları müvekkilim ve müşterek çocuktur. Müvekkilim boşanma davası açtıktan hemen sonra ortaya delil yaratmak için çocuk kullanılmıştır. Müvekkilim maddi ve manevi olarak çok mağdurdur. Bu iftiradan kurtulmasını ve hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi.

"Bir komploya kurban gittim"

Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, "Ben bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

Beraatına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ender Saraç'ın üzerine atılı suçun işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.'nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç'a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç'ın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Ender Saraç, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dr. Ender Saraç'a, oğluna 'cinsel istismar' suçundan beraat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:08 Gol sevinci sonrası UEFA’nın soruşturma başlattığı Merih Demiral’dan yeni paylaşım: Yüksel Türk Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!
22:40 Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 37 terör hedefi imha edildi
21:55 Beyaz Saray’dan açıklama geldi Joe Biden yarıştan çekiliyor mu Beyaz Saray'dan açıklama geldi! Joe Biden yarıştan çekiliyor mu?
21:53 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti
21:28 Ankara’da iş adamı Nihat Karaarslan’a silahlı saldırı: 2 yaralı Ankara'da iş adamı Nihat Karaarslan'a silahlı saldırı: 2 yaralı
21:27 Tarih verildi Sıcaktan bunalan İstanbul’a sağanak yağış uyarısı Tarih verildi! Sıcaktan bunalan İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
20:05 Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız Bakan Kurum: Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde arı gibi çalışacağız
18:34 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat Hiç zam almayabilirler Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler
17:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında samimi diyalog: Bayağı dirisin maşallah
17:31 Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia’nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi Evli olan İspanya Kraliçesi Letizia'nın, arkadaşı ile ilişki yaşadığı iddia edildi
17:09 Merih Demiral’ı UEFA’ya şikayet eden Almanya’nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
17:05 9. Yargı Paketi TBMM’de Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak 9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
16:46 6 farklı dilde Mert Günok’un kurtarışı Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş 6 farklı dilde Mert Günok'un kurtarışı! Azeri spiker de en az bizimki kadar sevinmiş
16:18 Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı İstediği para dudak uçuklatıyor Sokakta bulduğu sutyeni internette satışa çıkardı! İstediği para dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 00:31:57. #1.11#
SON DAKİKA: Dr. Ender Saraç'a, oğluna 'cinsel istismar' suçundan beraat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement