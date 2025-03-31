'U' dönüşü yaparken drift atan otomobile 46 bin lira ceza

MOBESE önünde drift atan otomobile 46 bin TL ceza

'U' dönüşü yaparken attığı drift pahalıya patladı

ANTALYA - Antalya'da kavşak sisteminde 'U' dönüşü yaparken MOBESE kamerası önünde drift atan otomobile 46 bin TL ceza uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Güllük Kavşağı'nda 'U' dönüşü yapan BMW marka bir otomobil drift attı. Aracın drift attığı anlar MOBESE kameraları tarafından tespit edilince Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 'Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde drift atma eylemini gerçekleştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' maddesinden 46 bin 393 TL para cezası uygulandı. Ceza, MOBESE'den plakası belirlenen aracın sahibine gönderildi.