Aydın'da polis ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına bir yenisini ekledi.
Edinilen bilgiye göre, hakkında çocuğun cinsel istismarı ve şantaj suçundan kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis ve 41 bin 640 TL adli para cezası ile aranan S.Ş. isimli şahıs Umurlu Mahallesi'nde saklandığı evin bahçesinde dron ile tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği'nin koordineli olarak yapılan çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan S.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahsın tespiti ve operasyon anları dron kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alınırken, emniyetin çalışması göz doldurdu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı film gibi operasyonla yakalandı - Son Dakika
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