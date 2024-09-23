Duble Yolda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Duble yolda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı- Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 AIY 907 plakalı otomobil ile 54 B 2362 plakalı hafif ticari araç Karakamış Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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