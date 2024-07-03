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Karabük'te üç şeritli yolu kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki 6 araca ceza kesildi.

Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden düğün konvoyu üç şeritli Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nı kapatarak ilerledi. Konvoy diğer araçların geçişini engellerken, gelin arabası ise konvoyun önünde zikzak çizerek ilerledi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, düğün konvoyuyla ilgili çalışma başlatarak Kent Güvenliği Yönetim Sistemindeki (KGYS) görüntüleri incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen 6 araca; devamlı surette sol şeridi ihlal etmek ve trafik akışını engelleme maddelerinden 9 bin 36 TL cezai işlem uygulandı. - KARABÜK