Düğün öncesi yumruklu kavga kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde düğün öncesinde kalabalık bir grup arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple düğün öncesi kalabalık bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgayı bazı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Bir kişi yaşanan olay sebebiyle fenalık geçirerek yere yığıldı.

Vatandaşların tarafları ayırmasıyla ortalık zorlukla sakinleştirildi. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.