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Düğünü savaş alanına çeviren magandalar kamerada

KONYA - Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Bozkır ilçesine bağlı Boyalı Mahallesinde bir düğünde oynayan kişilerin yanına giden tüfek ve tabancalı kişiler çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer şahıslar ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği düğünde bulunan bazı kişilerin korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.