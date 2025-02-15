Dünür Cinayeti: 2 Ölü - Son Dakika
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Dünür Cinayeti: 2 Ölü

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Konya'da kayınpederin tabancayla vurduğu gelinin annesi ve dayısı yaşamını yitirdi.

15.02.2025 17:20
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Konya'da dünür cinayeti: 2 ölü

Tabancaya ateşleyen kayınpeder, gelininin annesi ve gelininin dayısını vurdu

KONYA - Konya'nın Çumra ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada kayınpederin tabancayla vurduğu gelininin annesi ve dayısı hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde İzzetbey Mahallesi 72417. Sokak Semerkant Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin M.Ü. eşi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk etti. Daha sonra gelin, annesi ve dayısı ile adrese gelerek eşyalarını almak istedi. Bunun üzerine dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damadın babası H.İ.Ü. tabancayla dünürü olan gelininin annesi Şadiye Aydın ve gelinin dayısı Selahattin Boz'u vurdu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Şadiye Aydın ve Selahattin Boz hayatını kaybetti. Olayla ilgili katil zanlısı H.İ.Ü. ve oğlu gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor

Kaynak: İHA

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