Dursunbey'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Dursunbey'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Dursunbey\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 3 araca çarptı.

11.11.2024 14:03
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 araca çarparak durdu. Kaza yapan araçta bulunan 3 kişi yaralı olarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay dün gece Dursunbey İlçesi Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü H.D yönetimdeki 17 FP 651 plakalı araç park halindeki 10 VU 348, 10 VR 161 ve 10 D 2822 plakalı araçlara çarparak durdu. Olay sonrası Dursunbey İtfaiye grup amirliği ekipleri kaza yapan araçta ki H.D., E.Ç. ve H.A. sıkışan araçtan yaralı olarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dursunbey'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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