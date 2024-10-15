Düzce\'de 101 Şüpheli Yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 23 bin 678 şahıs sorgulandı araması bulunan 101 şahıs yakalandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 23 bin 678 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 101 şüpheli şahıs yakalanırken 16 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde 13 tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet delici ve kesi alet 814 adet mermi 14 şarjör, 3 kuru sıkı tabanca ve 26 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE