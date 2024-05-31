Düzce'de 2,5 Milyon Lira Değerinde Change Araçlara Operasyon - Son Dakika
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Düzce'de 2,5 Milyon Lira Değerinde Change Araçlara Operasyon

Düzce\'de 2,5 Milyon Lira Değerinde Change Araçlara Operasyon

Düzce'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 adet change araç tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara işlem yapıldı. El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergileniyor.

31.05.2024 17:53
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Düzce'de polis ekiplerince piyasa değeri 2,5 milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğünce change araç operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik araştırma ve planlı operasyonlar sonucunda piyasa değeri 2,5 milyon lira olan 6 aracın change olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara da işlem yapıldı.

El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirilerek sergilenirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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