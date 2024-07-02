Düzce\'de 2 Milyon Liralık Sentetik Kannabinoid Hammadde Ele Geçirildi

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Düzce'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 2 milyon liralık hammadde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında O. S. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 parça halinde 410 gram A/M 2201 maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ile 41 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilecek miktarda olan hammaddenin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - DÜZCE