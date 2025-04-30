Düzce İl Sağlık Müdürlüğü avukatı, odasında başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü avukatı, odasında başından vurulmuş halde bulundu

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli avukat Münir Ç, odasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan avukat hastaneye kaldırılırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

30.04.2025 19:56  Güncelleme: 20:06
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli avukat, odasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan avukat, hastaneye kaldırıldı.

Düzce Valiliği kampüsünde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nde, müdürlüğün avukatı Münir Ç'nin odasından silah sesi yükseldi.

BAŞINDAN VURULDU

Odaya giren doktorlar, başından vurulan Münir Ç'yi yerde kanlar içinde buldu. Münir Ç.'ye ilk müdahale, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki görevli doktorlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ağır yaralanan Münir Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Münir Ç'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği de olaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Bugün saat 16.40 sularında, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Avukat olarak görev yapan M.Ç. (40) mesai arkadaşları tarafından çalışma odasında başından vurulmuş halde bulunmuştur. İlk müdahalesi İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık personelleri tarafından yapılan personelimiz ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. İlk incelemelerin ardından intihar vakası olarak değerlendirilen olayla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü avukatı, odasında başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce İl Sağlık Müdürlüğü avukatı, odasında başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 2129816:
    bu kadar keskin olmamak lazım yapıcı olmak lazım uzlaştirici olmak lazım yazık deyilmi her iki tarafada. 0 0 Yanıtla
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